Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Meksikalı stoper...

İspanyol Marca gazetesi, 'Porto ile olan sözleşmesi sona eren Reyes için Sarı-Lacivertliler’den sonra Beşiktaş da devreye girdi' dedi. Oyuncuya yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde Siyah-Beyazlı yöneticilerin Reyes'le temas kurduğu öne sürüldü. Şu an boşta olan oyuncunun kariyerine ya Türkiye ya da İngiltere'de devam edeceği iddia edildi. Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Reyes, geçtiğimiz sezon Porto'yla 24 maça çıkmıştı.

Kaynak:Güneş