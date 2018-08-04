0553 313 94 23

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Meksikalı stoper...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Diego Reyes'e Beşiktaş'ın da talip olduğu iddia edildi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 03:20
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Meksikalı stoper...

İspanyol Marca gazetesi, 'Porto ile olan sözleşmesi sona eren Reyes için Sarı-Lacivertliler’den sonra Beşiktaş da devreye girdi' dedi. Oyuncuya yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde Siyah-Beyazlı yöneticilerin Reyes'le temas kurduğu öne sürüldü. Şu an boşta olan oyuncunun kariyerine ya Türkiye ya da İngiltere'de devam edeceği iddia edildi. Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Reyes, geçtiğimiz sezon Porto'yla 24 maça çıkmıştı.

 

Kaynak:Güneş

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 03:20
  1. Fenerbahçe
  2. Beşiktaş
  3. Porto
  4. Diego Reyes

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Meksikalı stoper...
    1. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer..
    2. Beşiktaş ile Porto arasında dev takas!..
    3. Sivasspor, David Braz'ı transfer..
    4. Galatasaray'dan çifte transfer atağı!..
    5. Alanyaspor'da Merih Demiral sesleri!
    6. Filistinliler Tahsin Paşa'yı..
    7. Akit soruyor: Kızlı erkekli evler..
    8. Cumhuriyet paçavrası yine şaşırtmadı!
    9. Aksaray'da trafik kazası: 7 kişi..
    10. Çin'den ABD'ye misilleme!
    11. Derede erkek cesedi bulundu
    12. Zonguldak'ta emekli yüzbaşı FETÖ'den..
    13. BM, K. Kore'ye insani yardımların..
    14. Fuat Oktay: Türkiye ikinci şahlanış..
    15. İBB'den 'metrobüs seferleri' açıklaması
    16. Brunson krizi sonrası Almanların..
    17. Muğla'da korkunç kaza: 1 kişi öldü, 5..
    18. İstanbul’da 39 ilçede hava destekli..
    19. Hatay'da araç akülerinden 'hap' fışkırdı
    20. Bursa'da borç kavgası: 1 kişi yaralandı
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    ABD Dışişleri'nden son dakika 'kriz' açıklaması
    ABD Dışişleri'nden son dakika 'kriz' açıklaması