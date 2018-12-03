Beşiktaş'tan Caner Erkin açıklaması

Galatasaray derbi maçında sakatlanan Beşiktaşlı oyucu Caner Erkin'in sağlık durumu ile ilgili kulüp açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Dün akşam oynanan maçta sakatlanan oyuncumuz Caner Erkin’in sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sol baldır arka adalesinde (Soleus kasında) yırtık tespit edilmiştir" denildi.