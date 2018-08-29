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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!

Transfer döneminin kapanmasına günler kala golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz için yeniden harekete geçti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 22:33
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!

Tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetim, Trabzonspor ile anlaşmaya çalışıyor.

İki kulüp, bonservis bedeli için uzlaşmaya sağlamaya çalışırken, siyah beyazlılar oyuncu takası önerisinde de bulundu.

Beşiktaş transfer komitesi, Trabzonspor ile anlaşma sağlanması halinde Burak Yılmaz ile de masaya oturacak ve transferi gerçekleştirmeye çalışacak.

 Anlaşma sağlanması halinde Burak Yılmaz transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Beşiktaş kadrosuna dahil olacak.

FİKRET ORMAN, 'GÜNDEMİMİZDE YOK' DEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Burak için ''Biz durumdan fırsat çıkaracak bir zihniyet değiliz, asla olmaz da. Biz itibarımız için yaşıyoruz. Geçen hafta Ahmet Ağaoğlu ile konuştuk ve hiç Burak falan konuşmadık. Burak Yılmaz için ne bir görüşmemiz oldu, ne de talep oldu. Burak Yılmaz Beşiktaşlı, ben de hep o yüzden onunla ilgili konuştum. Ben duruşu olan Beşiktaşlıların arkasında durmak durumundayım.'' sözlerini kullanmıştı.

 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 22:33
  1. Beşiktaş
  2. Burak Yılmaz
  3. Trabzonspor

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