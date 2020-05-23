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Spor

Beşiktaş'tan ayrılmıştı! Loris Karius'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş ile yollarını ayıran Loris Karius'un Almanya Bundesliga ekiplerinden Herta Berlin ile anlaştığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 23:27:00 -
Beşiktaş'tan ayrılmıştı! Loris Karius'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş ile olan sözleşmesini alacaklarının ödenmemesi nedeniyle fesheden Loris Karius, önümüzdeki sezon da bonservisinin olduğu Liverpool'da kalamayacak.

Yeni adresi Almanya

Goal'ün İngiliz edisyonunda yer alan habere göre, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Alman kaleci ile ilgilenen başka kulüplerin de olduğu vurgulanırken, Hertha Berlin ihtimalinin şu anda tüm taraflar için en mantıklı seçenek olarak öne çıktığı vurgulandı.

Liverpool ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve şu anda idmanlara çıkamayan Karius, Beşiktaş'ta 67 maça çıkarken, kalesinde 95 gol gördü.

(Sporx)

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