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Beşiktaş'taki market gaspı kamerada

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir marketteki silahlı gasp olayının görüntüleri ortaya çıktı.

27 Kasım 2018 Salı 18:04
Beşiktaş'taki market gaspı kamerada

Beşiktaş'ta gaspçının, oyuncak tabancayla girdiği marketten 14 bin lira çalma anları ile minibüs, taksi ve trafiğe takılınca yaya olarak kaçma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Gaspçı Bursa'da yakalandı. 

Olay, 16 Kasım Cuma günü saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncak tabanca ile cadde üzerindeki bir markete giren şüpheli, çalışan İbrahim Ç.'yi silahı doğrultarak etkisiz hale getirdi. Para dolu çantayı alarak hızla kaçan şüpheli izini kaybettirdi. 

Trafiğe takılmış

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler; gaspçının, elinde oyuncak tabancayla markete girdiği, oyuncak tabancayı doğrultarak kasiyeri etkisiz hale getirdiği ve ardından paraları gasp ederek dışarı çıktığını gördü. Ekipler, dışarıdaki güvenlik kamera görüntülerinde de gaspçının, önce minibüse ardından taksiye binerek kaçtığını belirledi. Şüphelinin taksideyken, trafiğe takıldığı için taksiden acele bir şekilde inerek, 200 lira verdikten sonra ve yaya olarak kaçtığı görüntülere ulaştı. 

Bursa'da yakalandı

50 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen ekipler, gaspçının Bursa'ya gittiğini belirledi. Şüpheli Murat A.'nın (22) Bursa Osmangazi'deki bir evde kıskıvrak yakaladı.  Emniyete götürülerek ifadesi alınan Murat A., olayı sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 18:04
  1. Bursa
  2. Beşiktaş'taki market gaspı kamerada
  3. İstanbul
  4. Beşiktaş
  5. gasp
  6. kamera kayıtları

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