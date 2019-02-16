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Beşiktaş’ta yüzler gülüyor

Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönerek ikinci yarıda oynadığı 5.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:01
Beşiktaş’ta yüzler gülüyor

Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönerek ikinci yarıda oynadığı 5. maçında 4. galibiyetine imza atan Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Zirve yarışından kopmayan siyah-beyazlılar, şampiyonluk umudunu daha da yükseltti.


Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında bekleneni veremeyen ve devre arasında takıma önemli takviyeler yapan Beşiktaş, ligin ikinci yarısına müthiş bir başlangıç yaptı. Akhisarspor’u deplasmanda deviren Beşiktaş, bir sonraki hafta sahasında BB Erzurumspor ile berabere kalsa da, ardından oynadığı 3 maçta Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor’u mağlup etmeyi başardı. Ligin ilk yarısında 17 maçta 26 puan toplayan Beşiktaş, ikinci yarıda oynadığı 5 maçta hanesine 13 puan yazdırarak, oldukça yüksek bir grafik yakaladı. Özellikle Burak Yılmaz transferi sonrasında gol yollarındaki sıkıntıyı da atlatan Kara Kartal’da değişen oyun sistemi de etkisini göstermeye başladı. İlk yarıda oynanan kanat oyununun başarısız olduğunu ifade eden Teknik Direktör Şenol Güneş, ikinci yarıda farklı bir sistemle sahada olacaklarını söylemiş ve takımı pas oyununa döndürmüştü. Güneş, değişen sistemin karşılığını da 5 maçta toplanan 13 puanla almış oldu.



Adem Ljajic’in yerine Kagawa


Evkur Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan ancak gol sevinci sırasında köşe bayrağına tekme atarak sarı kart gören Adem Ljajic, Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düştü. İkinci yarıda oynadığı futbolla takımın en önemli isimleri arasında olan Ljajic’in yokluğunda, Japon yıldız Shinji Kagawa, ilk 11’de sahaya çıkabilir. Takımdaki kurguyu bozmak istemeyen Şenol Güneş, bu hafta yapılacak olan antrenmanlarda Kagawa’nın form durumuna göre, bu futbolcuyu ilk 11’de sahaya sürecek. Japon futbolcunun maç için hazır olmaması halinde ise Oğuzhan Özyakup sahada olacak. Güneş, derbi öncesinde Lens’le de bir görüşme yapmayı planlıyor. Malatya deplasmanında çok iyi oynamasına karşın, önemli pozisyonlardan yararlanamayan Lens’le bu konuyu görüşecek olan Güneş, Hollanda’lı futbolcuyu derbide de ilk 11’de oynatacak.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:01
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