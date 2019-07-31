Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
- Teknik direktör Abdullah Avcı'nın doğum günü kutlandı31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:42
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Denge, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının yer aldığı idman, kondisyon koşuları ve stretching çalışması ile sona erdi.
Antrenmanı kulüp başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı da takip etti.
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- Avcı'ya doğum günü kutlaması
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın doğum günü siyah-beyazlı ekibin kamp yaptığı otelde kutlandı.
Ahmet Kavalcı, teknik heyet ve futbolcular, tecrübeli teknik adama yeni yaşında mutluluklar diledi.
YORUM YAZ