Beşiktaş'ta yeni hoca belli oldu!
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in milli takımla anlaşmasının ardından hoca arayışları sürüyor. Siyah-beyazlıların Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi.18 Nisan 2019 Perşembe 19:47
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi.
Radyospor programcısı Özgür Sancar'ın edindiği bilgilere göre Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Başakşehir ile şampiyonluk yaşamak isteyen Abdullah Avcı ile çalışacak.
Yapılan görüşmelerde Abdullah Avcı ile önemli aşama kaydedildi.
Beşiktaş iddialarına yanıt vermeyen Avcı'nın gelecek sezondan itibaren siyah-beyazlı takımı çalıştıracağı öğrenildi.
İkinci tercih
FEDA sezonunda takımın başında olan Samet Aybaba'nın ise ikinci tercih olduğu öğrenildi.
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