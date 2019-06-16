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Beşiktaş'ta takımdan ayrılan ilk isim belli oldu!

3 sezondur Beşiktaş forması giyen Brezilyalı tecrübeli futbolcu Adriano siyah beyazlı ekibe veda etti.

16 Haziran 2019 Pazar 01:28
Beşiktaş'ta takımdan ayrılan ilk isim belli oldu!

Adriano, bir yıl için yapılan 1.5 milyon euroluk teklifi beğenmedi.

 

Beşiktaş'ta ilk ayrılan Adriano oldu!

34 yaşındaki oyuncu 1+1 yıllık mukavele isterken, 2 milyon euro talep etti. Bu isteği yöneticiler tarafından geri çevrildi. Kartal’da toplam 111 maça çıkan Brezilyalı yıldız 4 gol atmış, 11 de asist yapmıştı. Böylece Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe Abdullah Avcı’nın gelmesinden sonra takımdan ilk ayrılan futbolcu da Adriano oldu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 01:28
  1. Beşiktaş
  2. Adriano
  3. Barcelona
  4. Brezilya

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