Beşiktaş'ta takımdan ayrılan ilk isim belli oldu!

Adriano, bir yıl için yapılan 1.5 milyon euroluk teklifi beğenmedi.

Beşiktaş'ta ilk ayrılan Adriano oldu!

34 yaşındaki oyuncu 1+1 yıllık mukavele isterken, 2 milyon euro talep etti. Bu isteği yöneticiler tarafından geri çevrildi. Kartal’da toplam 111 maça çıkan Brezilyalı yıldız 4 gol atmış, 11 de asist yapmıştı. Böylece Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe Abdullah Avcı’nın gelmesinden sonra takımdan ilk ayrılan futbolcu da Adriano oldu.