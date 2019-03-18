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Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Lucescu tesislere geldi

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası arayışta olan Beşiktaş’ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:55
Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Lucescu tesislere geldi

Şenol Güneş'in 1 Haziran tarihinde A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği açıklandıktan sonra Beşiktaş yönetimi teknik direktör arayışlarına başlamış ve MirceaLucescu ile yaptığı görüşmelerden olumlu gelişmeler yaşamıştı.

Bu gelişmenin ardından, Rumen çalıştırıcının BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret ederek, siyah-beyazlı yöneticiler ve teknik direktör Şenol Güneş'le bir araya geldiği ortaya çıktı.

Oğlu ile birlikte gelecek

Beşiktaş'ın başına oğlu Razvan Lucescu ile birlikte geçmek isteyen ve bunu tesislerdeki buluşmada da dile getiren 73 yaşındaki Mircea Lucescu'nun yöneticilere çalışma planı hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Ayrıca Lucescu ile Güneş'in, Beşiktaş ve Milli Takım'ın yeniden yapılanması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Bilindiği gibi siyah-beyazlılar, maliyetleri düşürüp gençleşme politikasına dönüş yaparken Lucescu da yeni jenerasyon Milli Takım'ın ilk adımlarını atan isim olmuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:55
  1. Lucescu
  2. Şenol Güneş
  3. A Milli Futbol takımı
  4. Mircea Lucescu
  5. Razvan Lucescu
  6. Beşiktaş

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  • ibrahim karakoçibrahim karakoç22 dk önce
    Getirin bakalım yabancıları.Dünya kadar borcu var kulüpün , ödeme güçlüğünde, iflas noktasına gelmiş.Ödeyin dövizli maaşı ,oturrması için güzel bir semt de villa verin,gezmesi tozması için altına lüksaraba verin.gariban Türk seyircisinede ödetirsiniz yabancıların masraflarınibilet satarak eşofman forma atkı satarak.yetmezse Devlete ağlarsınız ziraat bankası öder destek olur.yağma var bak adam 73 yaşında koşa koşa gelmiş belkide eli ayağı zor tutuyor bana bir şey olursa bari oğlum faydalansın diye oğlunuda getirmiş .Yerli Antrenör yokmu ülkemizde ?
  • AKSOYAKSOY29 dk önce
    Sayın B.J.Kyönetiçilerinedir bu yabancı hayranlığbu adamın külübe bir faydası olmaz Sizde FB.nindurumuna düşersiniz .vereçeginiz para bizim paramız. Dahaiyi yerli antrönerlerimiz var.Lütfen iyi düşünün.

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