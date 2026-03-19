Beşiktaş'ta Sergen Yalçın fırtınası! Kasımpaşa galibiyeti sonrası rakiplerine gözdağı verdi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa karşısında alınan 2-1'lik kritik galibiyetin ardından camiaya seslendi. Siyah-beyazlıların efsane ismi, ligdeki mevcut durumdan hakem yönetimlerine, ekonomik tablodan gelecek sezon planlamasına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yalçın, özellikle Türkiye Kupası'nın kendileri için artık bir "Avrupa bileti" anlamı taşıdığını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Puan tablosundaki mevcut ve olası konumlarına değinen Yalçın, "Derbiden sonra artık ligde hedef koymamız zor. Eğer derbiyi kazansaydık ilk üç içine girme ihtimalimiz yüzde 90'dı. Ligde sadece kendi pozisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Üst sıralara çıkmak için başkasının ayağına bakmak gerekiyor. Beşiktaş kalan 7 maçın hepsini de kazanmak ister. Türkiye Kupası bizim değerli, Avrupa'ya kolay yoldan çıkış bileti. Orası bizim için daha önemli duruma geçti şu anda” dedi.

 

Hakem yönetimlerinden rahatsızlık duyduklarını belirten Yalçın, "Hakemleri konuşmak istemiyorum. Maalesef işler pek iç açıcı değil hakem yönetimi konusunda. Bugün de memnun olmadığımız bir hakem yönetimi vardı. Derbide yaşananlar, verilmeyen kartlar, kuralların uygulanmaması... Kuralların herkese uygulanması gerekiyor. Kimseden ekstra bir şey istemiyoruz. Sezon başından beri ciddi problemler yaşıyoruz hakemlerle ilgili. Beşiktaş camiası olarak bu konudan dertliyiz. Önümüzdeki sene umarım böyle olmaz. Bizim bir geleceğimiz, planlarımız var. Onlar için bu işi yapıyoruz. Hakem arkadaşlara güvenimiz tam olsun, dürüstçe maç yönetsinler istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikten sonra ciddi problemlerle karşılaştıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Ciddi problemleri çözmeye çalışırken oyunu oturtmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Türk futbolunun içinde olduğu maddi durum sağlıklı değil. Kulüplerin bu bütçeleri karşılaması kolay değil. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ekonomiyi doğru kullanmak, kulübü büyük rakamların altına sokmamak. Taraftarlar oyunculardan mutlu olduğuna göre demek ki doğru kararlar vermişiz. Kulübü ekonomik olarak zor duruma düşürmek istemiyoruz. En doğru şekilde doğru oyuncu ve doğru rakamı yan yana getirmeye çalışıyoruz. Transferde yüzde 50 her zaman başarıdır. Bizim çalışan ekibimiz bu yüzdenin çok üzerinde” sözlerini dile getirdi. 

