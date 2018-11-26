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Beşiktaş'ta Sarpsborg maçı hazırlıkları başladı

- Antrenman öncesi Hollandalı futbolcusu Lens'in doğum günü kutlandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:11
Beşiktaş'ta Sarpsborg maçı hazırlıkları başladı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Norveç ekibi Sarpsborg ile 29 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından pas, top kapma ve dar alanda kontrol çalışması yapıldı.

Antrenman taktik programın yanı sıra yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut idmanıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde Arnavutluk, Bulgaristan, Gürcistan ve Litvanya'dan UEFA Çalışma Grubu Antrenör Eğitimi için İstanbul'a gelen fitness eğitmenleri siyah-beyazlı takımı ziyaret etti ve teknik direktör Şenol Güneş ile görüştü.


- Lens'e doğum günü kutlaması


Siyah-beyazlı takımın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'in doğum günü, antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, 31 yaşına giren Lens'e mutluluklar diledi.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 19:11
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