Beşiktaş'ta ruhsata aykırı faaliyet yürüten iş yerinin mühürlenmesine karar verildi
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta ruhsata aykırı faaliyet yürüten iş yerinin mühürlenmesine yönelik işlem başlatılırken, işletme müdürü gözaltına alındı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bebek'teki bir eğlence mekanını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı iddiası üzerine denetledi.
Turizm ruhsatlı iş yerinin ruhsata aykırı faaliyet yürütmesi nedeniyle mühürlenmesine yönelik işlem başlatıldı. Ayrıca eğlence sırasında sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında ceza kesildi.
Polis, işletme müdürü E.I.'yı adli işlem yapmak üzere gözaltına aldı.