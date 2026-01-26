Beşiktaş'ta Orkun Kökçü fırtınası! Milli yıldız siftah yaptı
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde büyük umutlarla renklerine bağladığı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla gol sevincini ilk kez yaşadı. Süper Lig'de oynanan Eyüpspor karşılaşmasında fileleri sarsmayı başaran milli futbolcu, yeni takımındaki ilk golünü kaydederek taraftarlarına merhaba dedi.
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaştığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların ilk golü 6. dakikada Orkun Kökçü’den geldi. Orkun, böylelikle 15’i lig olmak üzere çıktığı toplam 22 maçta ilk golünü kaydetmiş oldu.
Milli futbolcu, gol sevincini önce taraftarların önüne gidip ‘Kartal’ sevinci yaparak kutladı. 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra yedek kulübesine gelerek Teknik Direktör Sergen Yalçın’a sarıldı.