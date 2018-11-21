0553 313 94 23

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

- Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:51
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Milli takım kamplarında yer alan Domagoj Vida, Pepe, Ryan Babel, Gary Medel, Enzo Roco ve Güven Yalçın idmana katılmadı.

Isınma koşularının ardından pas, top kapma, dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçıyla idman sona erdi.

Antrenmana 21 yaş altı takımından Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve 19 Yaş Altı Takımı'ndan Rıdvan Yılmaz da katıldı.

Beşiktaş yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:51
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. MKE Ankaragücü
  4. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeşilırmak'ta 61 kilogramlık yayın balığı yakalandı
    1. Yeşilırmak'ta 61 kilogramlık yayın..
    2. Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı..
    3. Marmaris'te çıkan iki hortum ilçeyi..
    4. Altının kilogramı 210 bin 700 liraya..
    5. Çocuğunuz 'proje çocuk' mu?
    6. Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı..
    7. Esneklik metodu sınav kaygısını..
    8. Bursaspor'da Furkan Soyalp ameliyat..
    9. Duş perdesini temizlemek için pratik..
    10. BAE'den casuslukla suçladığı İngiliz..
    11. Çocuklarda kansızlık nelere yol açar?
    12. Kırklareli'deki FETÖ/PDY davaları
    13. 2019'un resmi tatil takvimi belli..
    14. Fuat Oktay Sudan'da Cumhurbaşkanı ile..
    15. Bipolar bozukluğun tedavisi var mı?
    16. Köy çocukları gezici kütüphane ile..
    17. 4. Kolordu davasında sanıklara ceza..
    18. Flaş iddia! İttifak yapılacak iller..
    19. CHP MYK toplantısı
    20. AK Parti Gümüşhane belediye başkan..
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!