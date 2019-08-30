Beşiktaş'ta kura değerlendirmesi





MONACO (AA) - Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, UEFA Avrupa Ligi'nde denk bir gruba düştüklerini söyledi.

Beşiktaş'ı temsilen kura çekimine katılan Naibi, yaptığı açıklamada Wolverhampton Wanderers'in kadrosunda çok değerli oyuncular bulunduğunu, Braga'nın da Portekiz'de sürekli şampiyonluk yarışında olan bir ekip olduğunu ve Slovan Bratislava'nın da önemli rakipleri eleyerek gruplara kaldığını ifade etti.

Naibi, "Denk bir grup oldu. Ama ben gruptan çıkacağımıza inanıyorum." dedi

Bu sezon takımlarını gençleştirdiklerini ve "güzel takviyeler" yaptıklarını anlatan Naibi, "Umarım ligde şampiyonluk, Avrupa'da da gideceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Son yıllarda Avrupa'da en çok puan toplan Türk takımıyız. Umarım bu sene de devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon ligi üçüncü bitirerek Avrupa Ligi vizesi alan Beşiktaş, 1. torbadan katıldığı kura çekiminde K Grubu'nda Braga (Portekiz), Wolverhampton Wanderers (İngiltere) ve Slovan Bratislava (Slovakya) ile eşleşti.



