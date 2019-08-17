Beşiktaş'ta Konoplyanka transferi tamam! Beşiktaş'ta Konoplyanka gelişmesi yaşanıyor.

Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon için düşündüğü ve kadrosuna katmak istediği Konoplyanka transferi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncu ile her konuda anlaşan siyah beyazlı yönetim Konoplyanka'yı önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyordu. Sözleşme 3 senelik



Fenerbahçe, Konoplyanka’nın transferinden çekilince Beşiktaş’ın eli güçlendi. Futbolcu ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bu transfere onay vermesi halinde Ukraynalı futbolcu önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak. Schalke04 transferi engelledi Sky Sports'un haberine göre; Beşiktaş, Konoplyanka transferinde bonservis bedelinde anlaşamadığı için transfer çıkmaza girdi.

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