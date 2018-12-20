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Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları

20 Aralık 2018 Perşembe 13:36
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrollü pas organizasyonları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maç ve şut idmanıyla çalışmayı tamamladı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.


- Miguel'e doğum günü


Şenol Güneş'in yardımcılarından Miguel Peiro Montanana'nın doğum günü, antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı.

Güneş, teknik heyet ve futbolcular, İspanyol antrenörün yeni yaşını kutladı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 13:36
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. Spor Toto Süper Lig

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