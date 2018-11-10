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Beşiktaş'ta Joe Alexander kadro dışı bırakıldı!

Beşiktaş Sompo Japan'de takımın önemli isimlerinden Alexander kadro dışı bırakıldı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:04
Beşiktaş'ta Joe Alexander kadro dışı bırakıldı!

Son dönemde oyuncuların paralarını alamamaları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş Sompo Japan'de bu kez de takımın önemli isimlerinden Joe Alexander, kadro dışı kaldı.

Alexander, 7 Kasım Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bologna maçı sonrası koridorda koç Dusko Ivanovic'in arkasından gidip koridorda tecrübeli çalıştırının kolundan çekip saldırmaya çalıştı.

Joe Alexander, bu olay sonrası yönetimin kararıyla kadro dışı bırakıldı. Karar teknik ekibe ve oyuncuya bildirildi. (Fanatik)

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 11:04
  1. Beşiktaş Sompo Japan
  2. Joe Alexander
  3. Dusko Ivanovic

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