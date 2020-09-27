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Aktüel Beşiktaş'ta iş merkezinde yangın
Aktüel

Beşiktaş'ta iş merkezinde yangın

Çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:22:09 -
Beşiktaş'ta iş merkezinde yangın

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Daha önce ATV ve Sabah gazetesinin bulunduğu Balmumcu'daki boş haldeki binanın çatı katında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle Barbaros Bulvarı'nın Beşiktaş yönü trafik akışına kapatıldı. Bu nedenle toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, araçlardan inerek yaya olarak yollarına devam etti.

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