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Beşiktaş'ta her sene 1 golcü gidiyor!

Beşiktaş'ta, İspanyol golcü Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a transferi sonrası forvet hattında eksiklik yaşandı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:11
Beşiktaş'ta her sene 1 golcü gidiyor!

Beşiktaş'ta özellikle son yıllarda hücum hattındaki değişim dikkat çekiyor.

Siyah beyazlılarda 2014-2015 sezonundan beri golcü konusunda sürekli bir değişim göze çarpıyor. 

2014-2015 sezonuna Demba Ba ile başlayan daha sonra 2015-2016 sezonunda Mario Gomez'le yoluna devam eden Beşiktaş, 2016-2017'de ise Vincent Aboubakar'ı renklerine bağladı.

2017-2018 sezonunda da Alvaro Negredo'yu transfer ederek bir değişiklik daha yapan Beşiktaş, geçen sezon devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a gönderirken, Cyle Larin ve Vagner Love gibi iki forveti kadrosuna katmıştı.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 11:11
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