Beşiktaş'ta her sene 1 golcü gidiyor!
Beşiktaş'ta, İspanyol golcü Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a transferi sonrası forvet hattında eksiklik yaşandı.19 Eylül 2018 Çarşamba 11:11
Beşiktaş'ta özellikle son yıllarda hücum hattındaki değişim dikkat çekiyor.
Siyah beyazlılarda 2014-2015 sezonundan beri golcü konusunda sürekli bir değişim göze çarpıyor.
2014-2015 sezonuna Demba Ba ile başlayan daha sonra 2015-2016 sezonunda Mario Gomez'le yoluna devam eden Beşiktaş, 2016-2017'de ise Vincent Aboubakar'ı renklerine bağladı.
2017-2018 sezonunda da Alvaro Negredo'yu transfer ederek bir değişiklik daha yapan Beşiktaş, geçen sezon devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a gönderirken, Cyle Larin ve Vagner Love gibi iki forveti kadrosuna katmıştı.
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