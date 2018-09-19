Beşiktaş'ta her sene 1 golcü gidiyor!

Beşiktaş'ta özellikle son yıllarda hücum hattındaki değişim dikkat çekiyor.



Siyah beyazlılarda 2014-2015 sezonundan beri golcü konusunda sürekli bir değişim göze çarpıyor.



2014-2015 sezonuna Demba Ba ile başlayan daha sonra 2015-2016 sezonunda Mario Gomez'le yoluna devam eden Beşiktaş, 2016-2017'de ise Vincent Aboubakar'ı renklerine bağladı.



2017-2018 sezonunda da Alvaro Negredo'yu transfer ederek bir değişiklik daha yapan Beşiktaş, geçen sezon devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a gönderirken, Cyle Larin ve Vagner Love gibi iki forveti kadrosuna katmıştı.