Beşiktaş'ta Halilagic ile yollar ayrıldı



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta futbol akademisi koordinatörü Sead Halilagic ile yollar ayrıldı. Sead Halilagic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alınan karara göre Beşiktaş Kulübünden ayrılmış bulunuyorum. Yeni sezonda Beşiktaş Kulübüne başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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