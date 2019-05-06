Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sağlık durumu Gökhan'ın sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş'ta milli futbolcu Gökhan Gönül'ün sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan maçta sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül'ün yapılan ortopedik muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.