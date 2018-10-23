Beşiktaş'ta flaş karar! Resmen açıklandı

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Alınan karara göre toplantı 24 Ekim Çarşamba günü saat 14:30'da gerçekleşecek.

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olmuş ve teknik direktör Şenol Güneş eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ayrıca deneyimli teknik adamın TL sözleşmesine geçişi konusunda çeşitli haberler gündeme gelmişti.

İkilinin bu konulara basın toplantısında açıklık getirmesi bekleniyor.