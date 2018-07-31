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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yönetim golcü oyuncunun sözleşmesini feshetme kararı aldı

Yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendirmeye başlayan Beşiktaş, golcü oyuncusu Mustafa Pektemek'le de yollarını ayıracağı belirtildi.

31 Temmuz 2018 Salı 12:35
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yönetim golcü oyuncunun sözleşmesini feshetme kararı aldı

Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla geçen sezon 8 maça çıkıp sadece 130 dakika görev yapabilen Mustafa Pektemek, 1 gollük performans ortaya koymuştu.

Teknik direktör Şenol Güneş’in kadro alternatifleri arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun, 1.7 milyon Euro’luk maaşını göz önünde bulunduran yönetim, bu isimle ayrılık kararı aldı.

Siyah-Beyazlılar’ın, bu kararını oyuncunun menajerine ilettiği ve 750 bin Euro karşılığında sözleşme fesh etme önerisinde bulunduğu kaydedildi.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 12:35
  1. Beşiktaş
  2. Mustafa Pektemek

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