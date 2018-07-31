Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yönetim golcü oyuncunun sözleşmesini feshetme kararı aldı
Yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendirmeye başlayan Beşiktaş, golcü oyuncusu Mustafa Pektemek'le de yollarını ayıracağı belirtildi.31 Temmuz 2018 Salı 12:35
Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla geçen sezon 8 maça çıkıp sadece 130 dakika görev yapabilen Mustafa Pektemek, 1 gollük performans ortaya koymuştu.
Teknik direktör Şenol Güneş’in kadro alternatifleri arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun, 1.7 milyon Euro’luk maaşını göz önünde bulunduran yönetim, bu isimle ayrılık kararı aldı.
Siyah-Beyazlılar’ın, bu kararını oyuncunun menajerine ilettiği ve 750 bin Euro karşılığında sözleşme fesh etme önerisinde bulunduğu kaydedildi.
(Fanatik)
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