Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yönetim golcü oyuncunun sözleşmesini feshetme kararı aldı

Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla geçen sezon 8 maça çıkıp sadece 130 dakika görev yapabilen Mustafa Pektemek, 1 gollük performans ortaya koymuştu.

Teknik direktör Şenol Güneş’in kadro alternatifleri arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun, 1.7 milyon Euro’luk maaşını göz önünde bulunduran yönetim, bu isimle ayrılık kararı aldı.

Siyah-Beyazlılar’ın, bu kararını oyuncunun menajerine ilettiği ve 750 bin Euro karşılığında sözleşme fesh etme önerisinde bulunduğu kaydedildi.

(Fanatik)