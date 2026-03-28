Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi
Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü büyük ölçüde çözecek olan Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki akşam idmanı, ısınma koşularıyla başlayıp dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.