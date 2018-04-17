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Beşiktaş’ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

17 Nisan 2018 Salı 21:20
Beşiktaş’ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmasının yer aldığı program, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.Cyle Larin’in doğum günü kutlandıİdman öncesi futbolcu Cyle Larin ile takımın masörü Erkan Ulusoy ve malzemecisi Süreyya Soner’in doğum günü kesilen pastayla kutlandı.Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşında Larin, Soner ve Ulusoy’a mutluluklar diledi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 21:20
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