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Beşiktaş’ta Divan Kurulu Başkanı belli oldu

Beşiktaş Kulübünün Olağan Divan Başkanlığı Kurulu seçimi sonuçlandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:23
Beşiktaş’ta Divan Kurulu Başkanı belli oldu

Beşiktaş Kulübünün Olağan Divan Başkanlığı Kurulu seçimi sonuçlandı. Üç adayın yarıştığı seçimde oyların 626’sını alan Tevfik Yamantürk, ikinci kez başkanlığa seçildi.


Siyah-beyazlı kulüpte Divan Başkanlığı Kurulu seçimi tamamlandı. Vodafone Park’ta 947 üyenin oy verdiği seçimde, mevcut başkan Tevfik Yamantürk, Haluk Karakurt ve Şeref Nasır başkanlık için yarıştı. 17.00’de kapanan sandıkların sayımı sonucunda 941 geçerli oyların 626’sını alan Tevfik Yamantürk, tekrar Divan Başkanlığı’na seçildi. Diğer başkan adaylarından Haluk Karakut 29, Şeref Nasır ise 286 oy aldı.



Yamantürk: “Bir kulübün de bir başkanı olur”


Başkan Tevfik Yamantürk, seçim sonrası şunları söyledi:


“Bu sıcakta buralara kadar gelip, oy veren bütün üyelere teşekkür ediyorum. Bu sonuçları çok ciddi şekilde okuyacağız. Bize oy vermeyenleri niye bize oy vermediler diye okuyacağız. Bize oy vermeyen yüzde 35 oyuna talibiz. Bunu iyi okumamız lazım. Üslubumuzda değişikli olmayacak. Söylediklerimize uyup uymamak yönetimin takdiridir. Birden fazla kişi konuşursa ahenk olmaz. Bir kümesin bir horozu olur. Bir insanın bir eşi olur. Bir kulübün de bir başkanı olur. Biz tabii ki düşündüklerimizi söyleyeceğiz. Kendi egolarımızı tatmin etmek için, kendi menfaatimizi kulübün menfaatinin önüne geçirmek için değil divan başkanlığı İstanbul’un anahtarını verseler kabul etmem.”



İşte sandık sonuçları:


1. Sandık


Kullanılan oy: 185


Geçerli oy: 184


Tevfik Yamantürk: 106


Haluk Karakurt: 6


Şeref Nasır: 72


Boş: 1



2. Sandık


Kullanılan oy: 161


Geçerli oy: 159


Tevfik Yamantürk: 114


Haluk Karakurt: 3


Şeref Nasır: 42



3. Sandık


Kullanılan oy: 166


Geçerli oy: 164


Tevfik Yamantürk: 97


Haluk Karakurt: 6


Şeref Nasır: 61



4. Sandık


Kullanılan oy: 161


Geçerli oy: 161


Tevfik Yamantürk: 113


Haluk Karakurt: 5


Şeref Nasır: 43



5. Sandık


Kullanılan oy: 147


Geçerli oy: 146


Tevfik Yamantürk: 101


Haluk Karakurt: 5


Şeref Nasır: 40



6. Sandık


Kullanılan oy: 127


Geçerli oy: 127


Tevfik Yamantürk: 95


Haluk Karakurt: 4


Şeref Nasır: 28

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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