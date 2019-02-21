Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları - Siyah-beyazlı takımın idmanını, Japon Eğitim ve Kültür Derneğine bağlı İstanbul Japon Okulunun öğrencileri de takip etti



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ve istasyon koşularıyla başladığı belirtildi. İdmanda 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonu ile taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldığı bildirildi. Açıklamada, yarı sahada taktik maçla devam eden antrenmanın şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı. Öte yandan Japon Eğitim ve Kültür Derneğine bağlı İstanbul Japon Okulunun öğrencileri, Beşiktaş antrenmanını takip etti. Teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcular, idmanın ardından bir araya geldiği öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Beşiktaş, Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.