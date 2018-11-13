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Beşiktaş'ta deprem! Yumruk yumruğa kavga ettiler

Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta kötü gidişe bir de kulüp içerisindeki sorunlar eklendi. Sivasspor maçı öncesi Kulüp Doktoru Sarper Çetinkaya ile İlhan Mansız arasında kavga çıktı. İkili yumruk yumruğa birbirine girdi.

13 Kasım 2018 Salı 10:03
Beşiktaş'ta deprem! Yumruk yumruğa kavga ettiler

Lig ve Avrupa’da 8 maça çıkan Siyah-Beyazlılar 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Tek galibiyeti Rizespor’a karşı alan Kartal, Konya ve Genk’le de berabere kaldı.

Beşiktaş'taki huzursuzluk teknik ekiple, sağlık ekibi arasında kavgaya kadar vardı. İddialara göre Sivas maçından önce Kulüp Doktoru Sarper Çetinkaya ile İlhan Mansız arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İkili daha sonra yumruk yumruğa birbirine girdi. Orada bulunanlar olaya müdahale ederek, ikiliyi ayırdı.

Yönetim de bu olayın kulüp dışına çıkmaması için önlem aldı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:03
  1. Sivas
  2. Rize
  3. Konya
  4. Beşiktaş

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