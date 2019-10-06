Beşiktaş’ta deprem! Muhammed Elneny ayrılmak istiyor

Mısır basınında çıkan haberde; 27 yaşındaki Elneny, Beşiktaş'ta aradığı ortamı bulamadığı ve takımın durumunun da kötü olması nedeniyle ayrılmak istiyor.

Takım arkadaşlarına, teknik heyete ve çevreye adapte olamayan Elneny, mutsuz olduğu konusunda menajerine bilgi verdi.

Elneny, menajerine talimat vererek kendisine ocak ayı için yeni bir kulüp bulma talebinde bulundu.

Yönetimin ve muhtemelen teknik heyetin değişecek olması nedeniyle de huzursuz olduğu belirtilen Elneny'nin ilk Süper Lig maçında kırmızı kart gördüğü ve 3 maç ceza aldığı da vurgulandı.

Oynadığı tüm maçlarda mağlup

Beşiktaş'ın Arsenal'den 18 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Muhammed Elneny, bu sezon toplam 3 maçta 256 dakika sre alabildi.

Beşiktaş Elneny'nin oynadığı tüm maçlarda mağlup oldu.