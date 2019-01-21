Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmana ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, dar alanda pas çalışmalarının ardından taktik idman yaptı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, yarın sabah gerçekleştirilecek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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