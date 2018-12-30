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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Kiralık gidiyor

Beşiktaş'ta bu sezon hayal kırıklığı yaratan Cyle Larin ile ipler kopuyor. Siyah beyazlılar ile sözleşmesi bulunan Avustralyalı oyuncunun kiralık gönderileceği öğrenildi.

30 Aralık 2018 Pazar 23:14
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Kiralık gidiyor

Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla beklenenin altında kalan Cyle Larin'e, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, B.B. Erzurumspor ve Göztepe'nin talip oldu öğrenildi.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği fırsatları kullanamayan ve yedek kalmaya başlayan Cyle Larin, siyah-beyazlı takımdan gözen çıkarıldı. Yönetim ve teknik heyet tarafından, Kanadalı golcü 6 aylığına kiralık olarak Anadolu'ya gönderilecek. 

Talipleri belli

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun ayrılmasının ardından Şenol Güneş tarafından verilen fırsatları değerlendiremeyen Cyle Larin'e, Antalyaspor, B.B. Erzurumspor ve Göztepe ekiplerinin talip olduğu öğrenildi. Teknik heyetin gözünden düşen Kanadalı golcünün ligin geri kalan kısmında Anadolu ekiplerinden birinin formasını giyeceği aktarıldı.

3 gol, 2 asist

Bu sezon 17 resmi müsabakada toplam 865 dakika görev alan Cyle Larin, 3 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 23:14
  1. Erzurum
  2. Antalya
  3. Beşiktaş
  4. Cyle Larin

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