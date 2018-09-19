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Beşiktaş'ta Avrupa Ligi öncesi şok sakatlık!

UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg ile karşılaşacak olan Beşiktaş'tan şok sakatlık haberi geldi. Siyah beyazlıların Brezilyalı yıldızı Adriano, dizindeki ağrı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 20:49
Beşiktaş'ta Avrupa Ligi öncesi şok sakatlık!

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano, dizindeki ağrı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Sarpsborg maçında forma giyemeyecek.

2 gündür tedavisi süren tecrübeli futbolcu bu akşamki idmanda da yer almazken, yarınki maçta da sahada olamayacağı öğrenildi

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 20:49
  1. Beşiktaş
  2. Adriano

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