Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile 3 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saate yakın sürdü. Antrenmana ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmaları yaptı. İdmanın son bölümünde taktik program uygulanırken, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi. Siyah-beyazlı takımın antrenmanını Beşiktaş Kırgızistan Futbol Okulu öğrencileri de izledi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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