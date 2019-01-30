0553 313 94 23

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

- Antrenmanı bir grup siyah-beyazlı taraftar da takip etti

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:41
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma ve pas ile dar alan organizasyonlarının yapıldığı bildirildi.

İdmanın taktik programın yer aldığı çalışmalar ve gruplar halinde değişmeli olarak yapılan minyatür kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.

Öte yandan antrenmanı bir grup siyah-beyazlı taraftarın da takip ettiği belirtildi. Futbolcuların, idmanın ardından taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:41
  1. Antalyaspor
  2. antrenman
  3. Beşiktaş
  4. Futbol
  5. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İnşallah Galatasaray'ı eleriz"
    1. "İnşallah Galatasaray'ı eleriz"
    2. Şenol Güneş açıkladı: İkisi de gidiyor
    3. Mülki İdare Amirleri Buluşması
    4. İdlib'deki rejim saldırıları
    5. Rusya ile İran arasında bir çatışma..
    6. "Turist sayısı ve gelirde bu yıl yüzde..
    7. "Pet şişe getirenlere kontör..
    8. FETÖ'den aranan çift 3 yıl sonra hücre..
    9. Flaş gelişme! FETÖ'nün Azerbaycan..
    10. ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı..
    11. Hepsiburada, Gaming İstanbul'un..
    12. Yeni Meclis-TBMM Başkanı kim olacak?
    13. Bakan Dönmez elektrik dağıtım..
    14. Handan İnci Elçi kimdir? Mimar Sinan..
    15. Mülki İdare Amirleri Buluşması
    16. Darbeci başkan ABD'den sonra AB'ye..
    17. Obertan, Erzurumspor'un tesislerine..
    18. Nursal Bilgin'den Diagne açıklaması
    19. Eski milletvekili Yıldırım toprağa..
    20. FETÖ üyeliğinden aranan çift 3 yıl..
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Fatih Portakal emekli oldu
    Fatih Portakal emekli oldu
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!