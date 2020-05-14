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Spor

Beşiktaş’ta 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş, dün yapılan korona virüs testleri neticesinde 8 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:18:22 -
Beşiktaş’ta 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş, dün yapılan korona virüs testleri neticesinde 8 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.


Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgını Beşiktaş’ı da etkiledi. Siyah-beyazlılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 8 kişide korona virüs testinin pozitif olduğunu belirtirken, şu ifadelere yer verdi:


"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

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