THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Beşiktaşlı taraftarlara şok! 13 kişiye adli işlem yapıldı

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta 13 Beşiktaşlı taraftar hakkında adli işlem yapıldı.

23 Ekim 2018 Salı 18:30
Beşiktaşlı taraftarlara şok! 13 kişiye adli işlem yapıldı

Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 9'uncu haftasında, geçen pazar günü Bornova Stadı'nda oynanan ve Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 13 Beşiktaş taraftarı hakkında adli işlem yaptı.

Geçen yıl yaşanan olaylardan sonra bu yıl 1500 polisle geniş güvenlik önlemi alan İzmir Emniyeti, maç öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuz durumun yaşanmasına izin vermedi. Denetimler kapsamında; 3 kişiye bıçak taşımak, 3 kişiye meşale ve maytap atmak, 4 kişiye alkol, 1 kişiye sahaya yabancı madde atmak, 1 kişiye küfür etmek ve 1 kişiye de başkasına ait Passolig kartını kullanmaktan işlem yapıldığı belirtildi.

Söz konusu taraftarların '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırı davranışta bulundukları' bildirildi.

Ayrıca, kent girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında, biletsiz olduğu belirlenen 300 Beşiktaş taraftarının da İzmir'e sokulmadığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 18:30
  1. İzmir
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da korkutan yangın
    1. Antalya'da korkutan yangın
    2. Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 göçmen..
    3. Nijerya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar..
    4. Flaş gelişme! Konsolosluk aracında..
    5. Taşınacaksanız...
    6. CHP'de Mansur yavaş sesleri!..
    7. Beşiktaşlı taraftarlara şok! 13 kişiye..
    8. THY'den dev anlaşma! 15 yıl uzatıldı
    9. Kral Selman'dan 'Kaşıkçı' açıklaması:..
    10. Malatya'da 7 FETÖ sanığına hapis cezası
    11. Lübnan'dan İsrail'e tepki!
    12. Neden düşük oluyor?
    13. Terör devleti Filistinli genci..
    14. Başkan Erdoğan İsveç Büyükelçisini..
    15. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice..
    16. Bu fotoğraf bugün Türkiye’de çekildi!..
    17. 40 milyon Euro'ya Madrid'e gidiyor
    18. Sararmış bardakların temizliği nasıl..
    19. Bebeklerde büyüme atakları belirtileri..
    20. Gribi hafife almayın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?