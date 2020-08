Beşiktaşlı taraftarlar "Help Steps" ile yürüyerek kulübe para kazandıracak

- Siyah-beyazlı kulüp, Help Steps ile imzaladığı sponsorluk anlaşması sayesinde, taraftarlarının attığı her adımdan gelir elde edecek - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Taraftarımızın atacakları her adım hem kendilerine sağlık kazandırabileceği gibi kulüplerine de gelir kazandıracak" - "Yangını söndürmekle mücadele ederken aynı zamanda geleceği de kurmaya çalışıyoruz"