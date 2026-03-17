Beşiktaşlı Olaitan'a milli görev: Benin kadrosu açıklandı

Beşiktaş’ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Beninli hücum oyuncusu Junior Olaitan, ülkesinin milli takımına davet edildi. Yıldız futbolcu, Benin’in Mart sonunda oynayacağı Filistin ve Gine karşılaşmalarında forma giyecek.

Beşiktaş'ın Beninli yıldızı Junior Olaitan ülkesinin Filistin ve Gine ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Benin Milli Takımı teknik direktörü Gernot Rohr, 27 Mart'ta Filistin ve 30 Mart'ta Gine'yle oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Rohr'un açıkladığı 25 kişilik aday kadroda Beşiktaş'tan Junior Olaitan da yer aldı.

Aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Saturnin Allagbe, Marcel Dandjinou, Serge Obassa

Defans: Olivier Verdon, Mohamed Tijani, Yohan Roche, Tamimou Ouorou, Attidjikou Samadou, Charlemagne Azongnitode, Rodrigue Fassinou, Abdoul Rachid Moumini

Orta saha: Imourane Hassane, Dokou Dodo, Rodrigue Kossi, Gislain Ahoudo, Matteo Ahlinvi

Forvet: Rodolfo Aloko, Michel Boni, Jodel Dossou, Prince Dossou, Sahid Ngobi, Felipe Santos, Aiyegun Tosin, Junior Olaitan, Steve Mounie.

PERFORMANSI

Olaitan, Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 2 gol kaydetti.

