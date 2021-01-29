Beşiktaş’lı Cyle Larin’e West Bromwich Albion’dan 10 milyon Euro'luk teklif

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, golcü ihtiyacını Galatasaray'dan Mbaye Diagne ile giderirken bu transfer öncesinde Beşiktaş'tan Cyle Larin'e bir teklifte bulundu. İngiliz ekibi, Beşiktaş'a Larin için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sundu.

Opsiyon 10 milyon Euro

West Bromwich Albion, Beşiktaş'a Cyle Larin'i kiralamak için 500 bin Euro teklif ederken oyuncunun sezonun kalanındaki maçlarda %60 forma giymesi durumunda devreye girecek bir de 10 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu sundu. Bir golcü arayışındaki West Bromwich'in Larin'i sezonun kalan kısmında fazlasıyla kullanması planlanırken bu opsiyonun da devreye girmesi ekleniyordu. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, gelen teklifi reddetti.