Beşiktaş'ın yıldızı Kagawa'dan Fenerbahçe açıklaması! 'Gol atarak takımımın...'

- Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev derbi öncesi ilk 11'de olması beklenen Japon futbolcu Shinji Kagawa, Fenerbahçe derbisinde gol atmak istediğini söyledi.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre Japon medyasına konuşan Shinji Kagawa, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalarda bulundu.

- Beşiktaş bu sezon ilk kez üç maç üst üste kazandı. Ne düşünüyorsun?

Kazanmak her şeyden önemliydi. Derbi öncesi bu galibiyet bize büyük moral oldu.

- Geçen her hafta oynama süren artıyor, maç kondisyonun ve fizik gücün ne durumda?

Antrenmanlarda hazır olduğumu hissediyorum. Fizik ve kondisyon olarak gayet iyi durumdayım diyebilirim.

- F.Bahçe'ye karşı ilk 11'de forma giyme şansını nasıl görüyorsun?

Her zaman 90 dakika oynayacakmış gibi çalışıyorum. Şans bulursam iyi bir sonuç ortaya çıkarmak ve gol atarak takımımın derbide kazanmasında rol almak istiyorum.

- Quaresma takıma döndü, kendisiyle uyumun nasıl?

Quaresma'nın dönmesi çok iyi oldu. Onunla birlikte takımımız daha da üst seviyeye çıktı.

- Yeni Malatyaspor maçında kaçırdığın pozisyon için ne dersin?

Quaresma'nın yaptığı orta mükemmeldi. Hiçbir bahane üretemem, böyle pozisyonları golle sonuçlandırmak gerekiyor. Çok üzgünüm ama diğer maçlarda gol atmak için çaba sarf edeceğim.