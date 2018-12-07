Beşiktaş'ın yıldızı için Çin'e transfer olur deniliyordu! Şimdi Avrupa'nın dev kulübü talip oldu
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü stoperi Pepe'ye Portekiz'in dev kulübü Porto'nun talip olduğu iddia edildi.07 Aralık 2018 Cuma 11:20
Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Pepe'ye eski kulübü Porto talip oldu. Portekiz ekibinin tecrübeli yıldıza "Gel, futbolu burada bırak" dediği öğrenildi. Pepe'nin süre istediği ifade ediliyor.
Pepe'nin sezon sonunda boşa çıkacak olması Çin ve Arap kulüplerinin de iştahını kabartıyor. 35 yaşındaki futbolcunun menajerine 7-8 kulüpten transfer teklifi geldiği belirtiliyor.
(Takvim)
YORUM YAZ