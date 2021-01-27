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Spor Beşiktaş'ın yıldız Gökhan Töre baba oldu
Spor

Beşiktaş'ın yıldız Gökhan Töre baba oldu

Beşiktaş'ın yıldız oyuncu Gökhan Töre ve Buket Töre çiftinin 'Adel' adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 23:50:00 -
Beşiktaş'ın yıldız Gökhan Töre baba oldu

Beşiktaşlı oyuncu Gökhan Töre ve Buket Töre'nin bugün kız çocukları dünyaya geldi.

Siyah-beyazlı ekibin başarılı oyuncusu Gökhan Töre’nin eşi Buket Töre, bugün Acıbadem Maslak Hastanesi’nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Adel ismini verdi.

Beşiktaş'tan tebrik mesajı

Beşiktaş kulübünden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Gökhan Töre ile Buket Töre’yi tebrik eder, Adel bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.

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