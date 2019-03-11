0553 313 94 23

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma: Benim de canım sıkılıyor artık

Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Quaresma, 3-2 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:53
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma: Benim de canım sıkılıyor artık

Kazanmayı hak ettiklerini söyleyen Quaresma, "Çok pozisyon ürettik, birçok pozisyondan yararlanamadık. Daha fazla atabilirdik. 2-2'den sonra gösterdiğimiz istekle maçı kazanmayı hak ettik. Konyaspor kazanmak için yeterince futbol oynamadı, sonuna kadar hak ettik" ifadelerini kullandı.

''Taraftar çok yanımızda değildi''

Taraftarların gösterdiği tepkiyle ilgili konuşan tecrübeli oyuncu, "Maç, maç bakmamız lazım, önümüzde daha çok maç var. Kazandıkça şampiyonluk şansımız olacak mı, olmayacak mı bakmalıyız. Taraftar çok yanımızda değildi, daha fazla yanımızda olmaları lazım. Ben takıma ve hocamıza inanıyorum. Gemi batarsa, hep beraber batarız. Suçlu çıkarmak kolaydır ama bir takımda işler iyi gitmiyorsa birçok suçlu vardır. Benim de canım sıkılıyor artık. Hepimiz aynı gemideyiz, gemi batarsa, hepimiz batarız" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:53
  1. Ricardo Quaresma
  2. Beşiktaş
  3. Atiker Konyaspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kral Selman Lübnan Başbakanı Hariri'yi kabul etti
    1. Kral Selman Lübnan Başbakanı Hariri'yi..
    2. AK Parti heyetinden CHP bürosuna ziyaret
    3. Apse nedir? Dişte apse oluşumu nasıl..
    4. “Küresel Finans Merkezleri Endeksi”..
    5. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi..
    6. Görenler şaşkına döndü! İsrail'de..
    7. “Nostalji iskelesi sahile canlılık..
    8. MHP lideri Bahçeli: "Ezanı ıslıklamak..
    9. Kangal’a 500 milyon liralık yatırım..
    10. "Irak'ta teröre karşı zafer..
    11. Erasmus nedir? Erasmus başvurusu nasıl..
    12. "Kirli siyaset kimseye yaramaz"
    13. Rus uçağı, bomba ihbarı nedeniyle..
    14. Mürüvvet Yaradılmış davası sürüyor
    15. Çocuk Meclisi, Kadınlar Günü’nü kutladı
    16. KTO’dan KGK Seçimlerine İlişkin..
    17. Başkan Gökhan, Tarragona heyetini..
    18. Beymen, başarılı satış danışmanlarını..
    19. Vali Yardımcısı Aslan, Tarihi..
    20. Türk Sanat Müziği’nin sevilen..
    21. Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi,..
    22. Mehmet Akif Ersoy Akıl ve Zeka..
    23. Daday’da yaralı olarak bulunan..
    24. Fevzi Apaydın’dan İstiklal Marşı’nın..
    25. Aile Yaşam Merkezi’nden kadınlar günü..
    26. MTSO Mobilya Meslek Komitesi,..
    27. “İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl..
    28. Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor vitrin..
    29. Mikro kredi ile üretim yapan kadınlar..
    30. Burhaniye’de araçtan kaçak içki çıktı
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...