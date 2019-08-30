Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Mısırlı önlibero Mohamed Elneny İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, İstanbul'a geldi. Siyah beyazlılar, Muhammed Elneny'nin kiralanması konusunda İngiliz ekibi Arsenal ile anlaşma sağladı. Mısırlı oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak. Beşiktaş'ın, bu transfer için Arsenal'e kiralama ücreti ödemeyeceği ortaya çıktı. 27 yaşındaki futbolcu için 18 milyon euroluk satın alma opsiyonu belirlendi. Bu arada Beşiktaş, Muhammed Elneny'ye yıllık 2,5 milyon euro ödeyecek.

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