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Beşiktaş'ın yeni gözdesi Larin

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn'ı 6-0 yendiği maçta 3 gol birden atan Kanadalı futbolcu Cyle Larin, kulübün yeni yıldız adayı olarak dikkat çekiyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:38
Beşiktaş'ın yeni gözdesi Larin

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son sezonlarda birçok oyuncunun değerini artıran Beşiktaş'ta Larin de kendini göstermeye başladı.

Geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı ekibe transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, kısa sürede golcülüğünü gösterdi. 2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de 4 maçta şans bulan genç futbolcu, 4 kez fileleri havalandırdı. Larin, bu sezonki 2 maçta ise 3 gol atmayı başardı.

Beşiktaş formasıyla 6 maçta 319 dakika süre alan Larin, 7 gole ulaştı. Kanadalı futbolcu, 45,5 dakikada bir rakip fileleri havalandırdı.

HAT-TRİCK YAPMAYI SEVİYOR

Cyle Larin, görev aldığı 6 maçta 2 kez hat-trick yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendiği maçta rakip fileleri 3 kez havalandıran Larin, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn karşılaşmasında da bunu başardı.

DEMBA BA 'NIN UNVANINA ORTAK OLDU

Larin, şans bulduğu kısa sürede ilk unvanını elde etti.

B36 Torshavn maçında 3 gol birden atarak hat-trick yapan Kanadalı futbolcu, Demba Ba'nın ardından siyah-beyazlı formayla bunu başaran ikinci futbolcu oldu.

Beşiktaş kariyerindeki 2 Avrupa maçında 3 gole ulaşan Larin, bundan sonraki karşılaşmalarda 5 gol bularak Demba Ba'nın bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını yakalamaya çalışacak.

 GOLLERİN TAMAMINI VODAFONE PARK'TA ATTI 

Cyle Larin, siyah-beyazlı formayla gollerin tamamını Vodafone Park'ta attı.

Kanadalı oyuncu, Beşiktaş'ın Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve B36 Torshavn'ı konuk ettiği maçlarda gollerini kaydetti.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 11:38
  1. Sivas
  2. Beşiktaş
  3. Cyle Larin

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