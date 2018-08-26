Beşiktaş'ın yeni file bekçisi Loris Karius sağlık kontrolünden geçti

İstanbul'a dün akşam gelen Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius, özel bir hastanede bu sabah bir dizi teste tabi tutuldu.

Kontroller kapsamında 25 yaşındaki kaleci, kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz bölümlerinde muayene edildi.

LİVERPOOL DUYURMUŞTU

LiverpoolKulübü, Loris Karius'un 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralandığını açıklamıştı.

Karius'un, Süper Lig'de Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmayı tribünden izlemesi bekleniyor.