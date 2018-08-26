Beşiktaş'ın yeni file bekçisi Loris Karius sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig devlerinden Liverpool'dan 2 yıllığına kiralandığı duyurulan Alman kaleci Loris Karius, sağlık kontrolünden geçirildi.26 Ağustos 2018 Pazar 14:40
İstanbul'a dün akşam gelen Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius, özel bir hastanede bu sabah bir dizi teste tabi tutuldu.
Kontroller kapsamında 25 yaşındaki kaleci, kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz bölümlerinde muayene edildi.
LİVERPOOL DUYURMUŞTU
LiverpoolKulübü, Loris Karius'un 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralandığını açıklamıştı.
Karius'un, Süper Lig'de Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmayı tribünden izlemesi bekleniyor.
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