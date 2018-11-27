0553 313 94 23

Beşiktaş'ın yarısı Sarpsborg maçında olmayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, Norveç ekibi Sarpsborg ile yapacağı maça 9 futbolcusundan ayrı çıkacak.

27 Kasım 2018 Salı 16:19
Beşiktaş'ın yarısı Sarpsborg maçında olmayacak

UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş öğle saatlerinde yaptığı idman ile hazırlıklarını sürdürdü.

Sarpsborg'un sahasının suni çim olması sebebiyle Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde yapılan idmanı başkan Fikret Orman ve Futbol A Takımı Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı da izledi. Sakatlıkları devam eden Pepe, Gary Medel, Ryan Babel, Gökhan Töre, Enzo Roco ve Gökhan Gönül antrenmanda yer almazken, Adriano ve Lens'in antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı öğrenildi.

6 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Sakat olan 6 futbolcuya kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ve UEFA'ya verilen takım listesinde ismi olmayan Atiba ve Güven Yalçın da eklendiğinde Norveç kafilesinde 9 eksik futbolcunun olması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş eksik futbolcuların bir hayli fazla olmasından dolayı antrenman kadrosuna U-21 takımından Erdem Seçgin, Oğuzhan Aydoğan, Kartal Yılmaz, Yusuf Bildik, Ege Atlam, Fatih Değirmenci ve U-19 Akademi Takımı'ndan Rıdvan Yılmaz'ı dahil etti.

İstanbul'daki çalışmalar tamamlandı

Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması ile devam etti. Taktik programının yer aldığı yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile İstanbul'daki çalışmalar tamamlandı.

Beşiktaş, yarın saat 11: 30'da özel uçakla Oslo'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı stadyumda TSİ 21: 30'da yapacak. Antrenman öncesi TSİ 21.00'de teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:19
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Gökhan Gönül
  4. Norveç
  5. Şenol Güneş
  6. Fikret Orman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sürücüler dikkat! Son 3 gün kaldı, cezası 715 lira
    1. Sürücüler dikkat! Son 3 gün kaldı,..
    2. Sneijder geri döneceğini açıkladı
    3. Uber’e 1.17 milyon dolar ceza
    4. Hükümet harekete geçti! Kenti terk..
    5. İstanbul Fellowship başvuruları için..
    6. "Suriye konusunda İstanbul'daki..
    7. Sancaktepe şehitleri uğurlanıyor
    8. Muğla'da sörf keyfi
    9. Yeşil sahada şok! Hakeme uçan tekme attı
    10. Samsun'da balık fiyatları
    11. Rusya'dan kritik Ukrayna kararı!..
    12. Darbe sanığı general Almanya'ya kaçma..
    13. Tuzla'da kimyasal atık gömülmesi
    14. "Dünyada 5 milyon Sudanlı göçmen var"
    15. Ev hanımları yer silmekten menisküs..
    16. Balıkçının ağına öyle bir şey takıldı..
    17. Şehitlerimizi uğurluyoruz
    18. Hamilelikte guatr en tehlikelisi
    19. Antalya'da jandarmaya ateş açan firari..
    20. Alaattin Yüksel kimdir?
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var