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Beşiktaş'ın tecrübeli stoperine İngiltere'den rekor teklif! 28 milyon Euro...

Premier Lig takımlarından Arsenal Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Domagoj Vida için kesenin azğını açtı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:51
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperine İngiltere'den rekor teklif! 28 milyon Euro...

İngiltere'de 9 Ağustos'ta sona erecek transfer dönemi öncesinde Arsenal, bir kez daha Domagoj Vida için harekete geçti. Ada basınında yer alan haberde Arsenal, Beşiktaş'a Vida için 28 milyon euroluk bir teklif sunacak.

Savunmaya takviye isteyen Unai Emery, Vida isminde ısrarcı olurken Arsenal'in bu transferi gerçekleştirmesi için Shkodran Mustafi ve Danny Welbeck ikilisinden birini satarak kaynak yaratması bekleniyor.

İngiliz basınında geniş yer bulan haberde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da Vida'yı iyi bir bedele satmayı düşündüğünün altı çizildi.

Arsenal'in yanı sıra Premier League'in yenisi Wolverhampton da Vida ile yakından ilgileniyor.

(Sporx)

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:51
  1. Beşiktaş
  2. Domagoj Vida
  3. Arsenal
  4. İngiltere Premier Lig

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